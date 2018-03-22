الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 1389 وظيفة إدارية عبر جدارة

المواطن - واس

دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة .

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الرجال/ النساء) والتي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها وذلك عبر نظام جدارة إلى تاريخ 2 / 7 / 1439هـ .

وبينت الوزارة أن إجمالي عدد الوظائف التي طلبت الجهات الحكومية شغلها بهذا الإعلان حسب حاجتها ( 1389 ) وظيفة شاغرة ، ويمكن الاطلاع على تلك الوظائف عبر الملفين المرفقين أدناه :

رابط وظائف الرجال عبر بوابة جدارة الخدمة المدنية (هنا)

رابط وظائف النساء عبر بوابة جدارة الخدمة المدنية (هنا):

وللمزيد من المعلومات عن مواعيد تقديم الطلبات وآلية التقديم والشروط والضوابط العامة زيارة موقع وزارة الخدمة المدنية عبر الرابط التالي (هنا) .







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