الخيانة ليست ظاهرة جديدة في عالم كرة القدم

المواطن – عبدالناصر سيد

باتت الخيانة أمرًا لا مفر منه في عالم الساحرة المستديرة، فهي ليست ظاهرة جديدة، لكنها من قديم الزمن حيث اعتاد اللاعبون على الانتقال من نادٍ إلى الغريم التقليدي له؛ لتصفهم الجماهير بـ”الخونة”.

وبعد الأزمة المثارة حاليًا في الوسط الرياضي العربي بشكل عام، والمصري بشكل خاص حول انتقال عبدالله السعيد من الأهلي وتوقيعه على استمارات للزمالك قبل أن يعود ويجدد عقده مع الفارس الأحمر، فهناك قائمة طويلة لأشهر النجوم الذين قاموا بذلك الأمر على مر التاريخ.

ولا أحد يغفل ما قامت به جماهير فيورنتينا عندما خرجت في مظاهرات لمنع رحيل روبيرتو باجيو لصفوف يوفنتوس واعتبرته من الخونة.

فاجأ لويس انريكي الجميع برفضه التجديد لنادي ريال مدريد ليقوم بتوقيع عقد مع الغريم التقليدي برشلونة؛ ليشعل الغضب من جانب جماهير الملكي.

وبالنسبة للبرتغالي لويس فيجو فقد كان الأكثر كراهية من جانب جماهير برشلونة عندما قامت بإلقاء رأس خنزير عليه بعدما انتقل لصفوف ريال مدريد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين وقتها على ملعب كامب نو، وقامت بإحراق صورته.

أما الظاهرة البرازيلية رونالدو فقد اعتبرته جماهير الإنتر خائنًا عندما انضم لصفوف أي سي ميلان، بالإضافة إلى الهولندي روبن فان بيرسي الذي اعتبرته جماهير أرسنال خائناً كبيراً بعد انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد.

وتكرر نفس السيناريو، مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين حيث حرقت جماهير نابولي قمصانه بعدما فسخ عقده مع النادي وانتقل لصفوف يوفنتوس.

وكذلك الحال للبولندي روبرت ليفاندوفيسكي عندما رحل عن بوروسيا دورتموند بعدما رفض تجديد العقد معه لينتقل بشكل مباشرة لصفوف بايرن ميونيخ.

وترك أشلي كول فريق أرسنال وانضم مباشرة لفريق تشيلسي لينضم لقائمة طويلة من الخونة.

وكذلك الحال بالنسبة للبرازيلي نيمار دا سيلفا، فبعد أن كان أحد نجوم برشلونة الإسباني انقلبت عليه الجماهير ووصفته بالخائن بعدما رفض البقاء في صفوف الفريق الكتالوني وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلى الصعيد المصري أيضًا، نجد مؤمن زكريا عندما كان لاعبًا في صفوف الزمالك لينتقل للنادي الأهلي لتعتبره جماهير القلعة البيضاء من الخونة.







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