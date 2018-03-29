الداخلية تدشن الموقع الرسمي لمكافحة المخدرات بأحدث التقنيات

دشن وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، الموقع الإلكتروني لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات www.ncnc.sa بحلته الجديده، نيابة عن سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وشدد الداود على حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الجهود في مسيرة التطوير ومواكبة المستجدات العصرية، واستخدام أفضل الأدوات والتقنيات الحديثة للإرتقاء بالأداء، وتحقيق أفضل المؤشرات الإيجابية في الإنجاز، وتمكين اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من تحقيق المزيد من المنجزات في مجال التوعية المجتمعية بأضرار تعاطي المخدرات والمؤاثرات العقلية للحد من إنشارها وتوعية الأسر بشكل عصري وحديث لنشر ثقافة البعد عن تعاطيها.

وجاء الموقع الذي دُشن اليوم في مقر وزارة الداخلية، يحمل طابعا تقنيا جديدا، وتصميم عصري حديث، وبمواصفات عالمية، تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية على مستوى العالم.

من جانبه عبر الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور فيصل بن سعد الشثري عن خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولصاحب السمو الملكي وزير الداخلية (يحفظهم الله) لما تحظى به كافة أجهزة الدولة من الدعم اللامحدود والإهتمام والمتابعة المستمرة لتقديم كافة الطاقات والخبرات لتكوين بيئة مجتمعية صحية،

وبيّن الشثري أهم التقنيات الحديثة التي تضمنها موقع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومايحتويه من معلومات تمكن المستفيد والباحث العلمي وكافة أطياف المجتمع من استسقاء المعلومات العلمية عن أضرار تعاطي المخدرات والمؤاثرات العقلية بشكل مُحكم ودقيق لنشر المعلومة الصحيحة عن آثارها وأخطارها على الفرد والمجتمع.

كما أوضح بندر بن عبدالله الرميحي، المدير العام للعلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن الأمانة العامة عرجت خلال الفترة السابقة على تطوير الموقع الإلكتروني لتطوير كافة الخدمات الممكنة لتقديمها بشكل علمي سليم وتقديم كافة الخدمات الإلكترونية بشكل متطورة ليخدم كافة شرائح المجتمع.

وأشار الرميحي إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد يتيح لزواره تجربة فريدة، تتمثل في سهولة التصفح، والوصول إلى المعلومة، وتحميل المواد التوعوية بدقة عالية، والمشاركة التفاعلية والمعرفية الجاذبة، وطلب الاستشارات في مجالات العلاج والتأهيل من مرض الإدمان. كما يحتوي الموقع على أكاديمية تدريب إلكترونية، تمكِّن جميع الراغبين من تلقي الدورات في مجال الوقاية بشهادات معتمدة، إضافة إلى موقع عالمي لعلوم المخدرات بأربع لغات، إضافة إلى عدد من تطبيقات الهواتف الذكية للأطفال والنشء والكبار. كما يمكنهم من تقديم طلبات التطوع مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في أنشطتها التثقيفية والتعريفية بأضرار وأخطار المخدرات.







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