الرئيس الصيني مستمر للأبد.. البرلمان يلغي بند الولايتين

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

مرَّر الحزب الشيوعي في الصين، اليوم الأحد، قراراً حيوياً في تاريخ بلاده بفتح الفترة الرئاسية إلى أجل غير مسمى، وهو ما سيؤهل الرئيس الحالي للبلاد “شي جينبينغ” من البقاء إلى الأبد في السلطة، الأمر الذي قد تواجهه الأوساط الدولية بحالة من الرفض الواضح، لاسيما وأن هناك شكوكاً من أن تكون تلك الخطوة بداية لهيمنة الصين على الاقتصاد العالمي بالكامل.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن هذا القرار يعني أن الرئيس سيكون قادراً على تحقيق حلمه بأن يحول الصين إلى قوة عسكرية لا يُستهان بها، بالإضافة إلى تعزيز هيمنتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التصويت كان رمزيًا بعد استقرار الكونغرس الصيني على القرار قبل الجلسة التي عُقدت في قاعة الشعب الكبرى.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن صوتين فقط من أصل 3 آلاف شخص، هم قوام البرلمان الصيني، هم مَن رفضوا القرار بشكل رسمي في الاستفتاء الذي عُقد خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن هذا التحرك سيؤدي إلى عكس التغيرات التي طرأت في التسعينيات من أجل وضع ضوابط لفترات الرئاسة بحيث تكون ولايتين فقط.

وحصل الرئيس شي على لقب الزعيم في عام 2016، في خطوة رآها البعض أنها بداية لإمكانية تحول الصين إلى نموذج قريب الشبه من كوريا الشمالية.







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