الرائد ضد الأهلي .. رقمان مميزان للراقي قبل مباراة اليوم

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب الملك عبدالله ببريدة، مساء اليوم الجمعة، مباراة الرائد ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكشف حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن رقمين مميزين لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي قبل مباراة الرائد ضد الأهلي التي ستنطلق بعد قليل.

وأوضح حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين على “تويتر”، أنه قبل مباراة الرائد ضد الأهلي لم يسبق أن تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لأي خسارة، حينما يحل ضيفًا على الرائد في المسابقة المحلية، حيث فاز 8 مرات وتعادل مرة واحدة.

وأشار الحساب الرسمي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين على “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، نجح في تسجيل 44 هدفًا في شباك مضيفه في المسابقة المحلية، وذلك قبل مباراة الرائد ضد الأهلي اليوم، لم يسجل أكثر أمام أي فريق آخر بالبطولة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي قبل مباراة الرائد ضد الأهلي اليوم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع مضيفه في المرتبة الثالثة عشرة بـ20 نقطة.







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