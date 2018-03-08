الزمالك يكشف موقفه من المشاركة في البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن موقفه من المشاركة في البطولة العربية للأندية المُقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وأرسل المسؤولون في نادي الزمالك خطابًا رسميًّا للاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل إخطاره بالموافقة رسميًّا على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء على المشاركة في البطولة العربية للأندية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إرسال موافقته الرسمية من أجل إخطار الاتحاد العربي لكرة القدم بموافقة القلعة البيضاء على المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، قد رحب بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في البطولة العربية للأندية، وذلك قبل أن يُرسل موافقته الرسمية، اليوم الخميس، للاتحاد المحلي للعبة.

وانضم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك إلى نظيره الإسماعيلي، الذي سبق وأعلن قبل بضعة أيام عن موافقته الرسمية للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عن طلب الاتحاد العربي للعبة مشاركة ثلاثي القمة الأهلي، الزمالك والإسماعيلي في منافسات النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية، التي ستُقام بمشاركة 23 فريقًا.

وبجانب الثلاثة أندية المصرية الأهلي، الزمالك والإسماعيلي تم توجيه الدعوة رسميًّا لعدد من الفرق، ومنها: ثنائي تونس الترجي والنجم الساحلي، ثنائي الجزائر وفاق سطيف واتحاد العاصمة، ثنائي البحرين المحرق والرفاع، بالإضافة إلى ثلاثي الدوري السعودي الهلال، الاتحاد والأهلي، ولم يتم حسم موقف الفرق المشاركة حتى الآن.

وسبق وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن إقامة النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية خلال الفترة من شهر أغسطس المقبل وحتى شهر أبريل من عام 2019، على أن يكون نظامها شبيهًا بالمسابقات القارية التي تُقام بنظام الذهاب والإياب وخروج المغلوب.







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