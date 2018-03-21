السجن 5 سنوات للإسباني تشابي ألونسو

المواطن – متابعة

طالب المدعي العام الإسباني، اليوم الأربعاء، بسجن لاعب كرة القدم السابق تشابي ألونسو لمدة خمسة أعوام وتغريمه أربعة ملايين يورو بسبب اتهامات بالتهرب الضريبي.

ووفقًا لبيان منشور على صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ألونسو متهم بالاحتيال على الدولة في حوالي مليوني يورو بين 2010 و2012.

وطلب المدعي العام تطبيق العقوبة نفسها على إيفان زالدوا أزكويناغا المستشار المالي للاعب ومدير شركة الاستشارات إغناسي مايستري كازانوفا.

وألونسو ليس النجم الكروي الوحيد الذي تم توجيه اتهامات التهرب الضريبي له في الليجا، فقد سبقه البرتغاليّان كريستيانو رونالدو وبيبي والأرجنتينيّان أنخيل دي ماريا وليونيل ميسي والبرازيلي مارسيلو، بالإضافة إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.







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