السعودية للخدمات الأرضية تقدم خدماتها لـ688 ألف رحلة في 27 مطارًا

المواطن- واس

قدمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة، خدماتها لـ688 ألف رحلة لـ99 شركة طيران في 2017م، ووصل نسبة التحسن في تأخير الرحلات إلى 26% مقارنة بعام 2016، ويستمر السعي لتحقيق أداء أفضل في 2018.

واحتل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أعلى نسبة للتشغيل في معدل الرحلات بـ33%، يليه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 24%، ثم مطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 14%، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة بنسبة 9%، وتحتل بقية المطارات الإقليمية والداخلية نسبة 20% من التشغيل.







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