السعودية وبلجيكا.. هيئة الرياضة تُحفز الجماهير لمتابعة المباراة بالمجان

المواطن - مروة نبيل

حفَّزت الهيئة العامة للرياضة مُحبي وعُشاق كرة القدم من أجل متابعة مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية التي ستُقام، يوم غد الثلاثاء، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018.

وطالبت الهيئة العامة للرياضة الجماهير متابعة مباراة السعودية وبلجيكا الودية عبر شاشات عملاقة في إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض من الساعة السادسة مساءً، ومدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، من الرابعة مساءً.

وأشارت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الدخول لمتابعة مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية سيكون بالمجان، لتحفيز الجماهير على الحضور.

ودائمًا ما تحرص الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية على تنظيم فعاليات لجذب الجمهور إلى الملاعب ومتابعة المباريات من المدرجات وممارسة الرياضة، وهو ما ظهر بوضوح خلال أي مسابقة تحضرها العائلات.

وتأتي مباراة السعودية وبلجيكا ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لانطلاق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل، ويأمل لاعبو الأخضر الظهور بمستوى جيد في اللقاء وتحقيق نتيجة إيجابية.

وكان المنتخب السعودي قد لعب أمام نظيره الأوكراني، يوم الجمعة الماضي، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.







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