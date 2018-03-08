السعودية وجهة مهمة للشركات البريطانية بـ200 مشروع قيمتها 11.5 مليار إسترليني

المواطن- لندن

التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبرز الرؤساء التنفيذيين في المملكة المتحدة، وناقش معهم فرص الاستثمار والأعمال الضخمة للشركات البريطانية في السعودية التي تنوع اقتصادها.

وتعيش المملكة حالياً مرحلة التحول الإيجابي المواكبة لتطبيق رؤية ٢٠٣٠ وهذا الشيء يحظى بترحيب واهتمام قطاعات الأعمال في بريطانيا.

وتعتبر السعودية وجهة مهمة للشركات البريطانية، حيث يوجد ما يقرب من ٢٠٠ مشروع مشترك تقدر حالياً بقيمة ١١.٥ مليار جنيه إسترليني، كما ستتواجد فرص كبيرة للشركات البريطانية للعمل والاستثمار في السعودية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد كشفت اليوم أن المملكة هي أكبر شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية في بيان لها عبر موقعها على الإنترنت: بلغت صادرات المملكة المتحدة إلى منطقة الخليج 23 مليار جنيه إسترليني في عام 2016، وهي تُعتبر أكبر من الصادرات إلى الصين والهند مجتمعتين.

وأضافت أنه في السنوات الخمس الماضية، ارتفع حجم التجارة المتبادلة بين بلدينا بأكثر من 2.3 مليار دولار، وفي عام 2016 بلغت قيمة التجارة بالسلع والخدمات 9 مليارات جنيه إسترليني تقريباً. وتُعتبر السعودية بكل تأكيد ثالث أسرع الأسواق نمواً في العالم بالنسبة للصادرات البريطانية، وثالث أسرع الأسواق نمواً بالنسبة لما تستورده بريطانيا من سلع.