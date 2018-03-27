السعودية وروسيا وقمة المونديال العربية الأكثر إقبالًا جماهيريًا

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن تواجد 4 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل، ساهم بشكل كبير في وجود إقبال جماهيري على تذاكر موجهات المونديال خاصة التي يكون المنتخب السعودي طرفًا فيها.

ويحظى المنتخب السعودي بشعبية كبيرة بين المشجعين العرب خاصة دول الخليج العربية “المملكة، الإمارات، الكويت، عمان والبحرين”، ما ساهم في حدوث إقبال جماهيري على تذاكر مبارياته في المونديال المقبل.

ومن المُقرر أن يخوض المنتخب السعودي المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018 أمام صاحب الأرض المنتخب الروسي، في الرابع عشر من شهر يونيو المقبل، وشهد هذا اللقاء إقبالا ضخما من الجماهير العربية والخليجية.

وكشفت شركة 1Boxoffice، المتخصصة في بيع تذاكر المباريات، أن الجمهور العربي يتوافد بكثرة على شراء تذاكر مباراة السعودية وروسيا الافتتاحية في المونديال بشكل خاص، ومواجهات الأخضر بشكل عام.

وأضافت أن ثاني أكثر المباريات التي تحظى بطابع عربي وشهدت إقبالا جماهيريا على التذاكر، هي قمة المونديال العربية بين السعودية ومصر التي جذبت الأنظار إليها، نظرًا لتمتع المنتخبين بشعبية كبيرة ولتواجد نجوم كبار ترغب الجماهير في مشاهدتهم.

وأشارت 1Boxoffice إلى أن جماهير الخليج العربي أقبلت على شراء تذاكر مباراة السعودية وأوروغواي أيضًا، خاصة أن هذا اللقاء من المواجهات الصعبة للغاية.

وكشفت الشركة المخصصة لبيع تذاكر المباريات أن جمهور المغرب العربي أيضًا يُقبل على تذاكر لقاءات كأس العالم 2018 نظرًا لمشاركة منتخبي تونس والمغرب، وتمنت 1Boxoffice التوفيق للمنتخب السعودي والمنتخبات العربية المشاركة في المونديال.







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