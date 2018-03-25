السعوديون يحسمون الجدل من أميركا: لا نية لإلغاء اكتتاب أرامكو

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

كشف وزير المالية، محمد الجدعان، أن عملية تقييم الأسواق الدولية- نيويورك ولندن وهونغ كونغ- لاختيار الأفضل للشق الأجنبي من عملية الطرح العام الخاصة باكتتاب شركة أرامكو لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن السوق الرئيسي هو المملكة العربية السعودية، لذلك لم يتم اتخاذ أي قرار.

وأوضح الجدعان، خلال لقائه مع شبكة بلومبيرغ الأميركية، أنه “حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاكتتاب العام، وهو الأمر الذي يجعل الخيار الأول هو الإدراج في بورصة المملكة”.

ومن جانبه، أكد وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، أن المستثمرين في الولايات المتحدة سيكون لديهم الفرصة لشراء أسهم في أرامكو، وهو الأمر الذي يتوافق مع خطط كل من البلدين في هذا الشأن.

وقبل عدة أيام، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور خالد الفالح، والذي يتواجد في الوقت الحالي بالولايات المتحدة ضمن جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التاريخية للبلاد، والتي تستمر ثلاثة أسابيع وتشمل التوقف في واشنطن ونيويورك، أن المملكة عازمة على اختيار الوقت الأمثل للطرح العام الأولي.

وبتلك التصريحات، فإن السعوديين قد فنّدوا كافة التقارير التي تناولت إمكانية الاكتفاء بالشق المحلي من الاكتتاب خلال الفترة المقبلة، ومن ثم التأكيد على وجود جانب من الاكتتاب سيتم إدراجه في الأسواق العالمية.







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