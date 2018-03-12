السعوديون ينتفضون ضد السائق المتحرش بفتاة الاحتياجات الخاصة

المواطن - الرياض

أثار مقطع فيديو، تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حفيظة المغردين بعد أن وثقت فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة واقعة التحرش بها من قِبل سائق سيارة أجرة تابع لإحدى الشركات الكبرى.

ودشن السعوديون وسمًا تحت عنوان ” #نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر “، عبروا فيه عن استنكارهم للواقعة، وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التحرك للقبض على المتحرش لتطبيق بحقه العقوبة التي يستحقها جرّاء إقدامه على هذا الفِعل المشين.

وأكدت الكاتبة حليمة مظفر على ضرورة سن قانون صارم رادع للتحرش، وقالت: “يجب محاسبته لردع أشكاله، ويجب أيضًا سن قانون صارم رادع للتحرش، فهذه الأشكال لا تخاف إلا من العقوبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب”، وأشار مغرد آخر إلى أن السماح للمرأة بقيادة السيارة سينهي هذه الظاهرة.

وانتقد المغرد محمد الشريف ربط البعض الواقعة بجنسية السائق، وقال: “حدك ولا كلمة هذا لا يمثل إلا شهوته الحيوانية، ولا يمثل الشاب السعودي المكافح المحترم صاحب النخوة والشيمة”.

وأضافت الناشطة الاجتماعية غادر العيدي أن الجرأة في تصرف السائق غير طبيعية، كما ظهر بالمقطع، وقالت: “لم يتحدد بعد هو من أي شركة لكن سواء يتحرش ببنت من ذوي الإعاقة أو من أي جنس تصرفات دنيئة وتلميحات بشعة ما تصدر إلا من مجرم له سوابق لأنه الجرأة في تصرفه مو طبيعية”.

وأشار الكاتب وليد الظفيري إلى ضرورة سن قانون صارم للتحرش، وقال: “المتحرش شخص مجرم وعدم وجود قانون رادع سيخلق لنا الكثير من المُجرمين”.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد باشرت، مساء أمس الأحد، واقعة التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل سائق سيارة أجرة، كما ظهر في مقطع فيديو متداول.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، في تصريحات خاصة لـ”المواطن“: “يتم حاليًّا التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من ذلك”.

وتعود تفاصيل الحادثة بعدما ظهر شاب في مقطع متداول محاولًا التحرش بفتاة، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، محاولًا إيذاءها.

وطالب مغردون على موقع التواصل “تويتر” بمحاسبة سائق السيارة على ما قام به من محاولة إيذاء الفتاة.







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