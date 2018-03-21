الشباب في انتظار هدية الفتح والفيصلي في الدوري

المواطن - محمد سمعة

يستعد نادي الشباب لخوض مباراة غاية في القوة أمام نادي التعاون وذلك في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويرغب نادي الشباب بقيادة مدربه الجديد خالد القروني في تحقيق نتيجة إيجابية وذلك بالوصول إلى المربع الذهبي في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي مع تبقي جولتين على نهاية مسابقة دوري المحترفين.

وكان نادي الشباب أقال مدربه الأوروغوياني جوزيه كارينيو يوم 8 مارس الجاري وذلك بعد الخسارة من نادي النصر بنتيجة هدف دون رد في مباراة أقيمت في إطار لقاءات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتاج نادي الشباب للفوز في آخر مباراتين له في بطولة الدوري السعودي وذلك من أجل الوصول إلى النقطة رقم 36 مع خسارة الفتح آخر مباراتين له في دوري المحترفين وكذلك تعادل الفيصلي في مباراة وخسارته لمباراة.

ويرغب الليث في إسعاد جماهيره والتأهل إلى بطولة آسيوية للموسم المقبل وذلك بعد الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى فقدان الفرصة في المنافسة على لقب الدوري السعودي للموسم الحالي.

يذكر أن نادي الشباب كان سبق له التعاقد مع المصري عمرو بركات من صفوف النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، كما نجح الليث في الثأر من فريق الاتحاد والفوز عليه بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي بعدما أخرج العميد، فريق الشباب من كأس الملك.







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