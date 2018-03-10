الشرقية.. 20 صالة سينما في الربع الأخير من 2018

المواطن - سعيد ال هطلاء - الخبر

كشف مدير عام مجمع الراشد بالخبر المهندس فؤاد الفاخري، أن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد إنشاء 20 صالة سينما داخل المجمع على أحدث المواصفات العالمية والتقنية منها صالات سيكون متاحاً فيها تناول العشاء بطاولات منفصلة للعائلات.

وأوضح في مؤتمر صحافي عُقد الخميس الماضي بالمجمع أن الإدارة تعمل على تهيئة المكان وتجهيزه بكل ما يستلزم من إمكانيات، وهناك تسارع في الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية لتشغيلها وتمديد فتح المجمع إلى ساعات متأخرة من الليل، مقدراً عدد المواقف في المجمع بـ6500 موقف، كما يوجد نية لزيادتها لاستيعاب الأعداد المتوقعة بعد التدشين.

ونفى الفاخري، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن بيع مجمع الراشد التجاري بالخبر، وقال: “إن ما يتداول من أخبار مفبركة وغير صحيحة جملة وتفصيلا حول إغلاق المجمع، ولا يمت للواقع لا من قريب ولا من بعيد، وهو من ضمن الأخبار المغرضة من جهات حاقدة لا تريد الخير للبلد، وسنتخذ الإجراءات الرسمية التي تضمن حقنا”.

وأشار الفاخري إلى أن عدد زوار المجمع 100 ألف زائر في نهاية الأسبوع الجاري و15 مليون زائر سنويًا، وتقام أكثر من ٢٥٠ فعالية توعوية للجهات الحكومية بلا مقابل، كما بيَّن أن المجمع يضم 750 محلاً نسبة الإشغال بلغت 95%، لافتًا إلى أن مجمع الراشد الجديد والفندق سيتم تدشينه قريبًا على طريق مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأكد الفاخري، إنشاء 4 عيادات طبية متخصصة للطفل والمرأة مجانية ستكون جاهزة قريبًا بداخل المجمع وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة إلى جانب مركز التبرع بالدم الدائم الذي تشرف عليه جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء “إيثار”.







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