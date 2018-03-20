الشهري يكشف طريقة تعامله مع لاعبي الأخضر الأولمبي

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي، سعد الشهري، عن طريقة تعامله مع لاعبي الأخضر خلال معسكره الإعدادي في جدة، كأولى مراحل الإعداد لدورة الألعاب الآسيوية 2018 التي ستُقام في إندونيسيا.

وتحدث سعد الشهري عن الأخضر قائلًا: “عملي كمدرب للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق جعلني بعيد عن متابعة دوري الأولمبي.. استدعيت الأسماء السابقة في المنتخب الأولمبي للوقوف على مستوياتهم الفنية”.

وتابع مدرب المنتخب الأولمبي السعودي تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “لدينا مباراتان وديتان قويتان أمام المنتخب المصري الذي يعتبر الأفضل في إفريقيا.. تعاملي مع لاعبي الأولمبي يتميز بالصراحة والصدق والمحبة الأخوية”.

وأضاف مدرب نادي الاتفاق السابق تصريحاته قائلًا: “عملت مع المنتخب الأولمبي لفترة طويلة وحققت معهم الكثير من النجاحات.. كانت الخطة استمراري مع الأولمبي إلى 2020، ولكن حدثت بعض الظروف”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن قبل بضعة أيام، عن تعاقده مع مدرب نادي الاتفاق سعد الشهري لتدريب المنتخب الأولمبي لمدة عام قابل للتجديد.

وسيتولى سعد الشهري تدريب المنتخب الأولمبي في معسكره في مدينة جدة في الفترة من 19 إلى 27 مارس الجاري؛ حيث سيخوض الأخضر مباراتين وديتين مع المنتخب المصري الأولمبي.

وبعد معسكر جدة سيعود سعد الشهري لقيادة الاتفاق في المباريات المتبقية في الدوري السعودي، ثم يبدأ مهمته الرسمية كمدرب للمنتخب الأولمبي.







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