الشورى يرفض توصية بتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة

المواطن - الرياض

قرر مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، عدمَ الموافقة على توصية تطالب بتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة.

وقال مجلس الشورى، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “تقرر عدم الموافقة على توصية تطالب بتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة إلى ساعتين بعد أذان المغرب طوال العام”.

كما أكد الشورى على قراره السابق بمطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد.

وطالب المجلس أيضا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتطوير رقابتها على منسوبي المساجد والجوامع والتأكد من تأدية أعمالهم على الوجه المطلوب.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة.







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