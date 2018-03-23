الصندوق العقاري: هدفنا المواطن وبرنامج جديد يناسب 3 شرائح قريبًا

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد الصندوق العقاري أن هدفه الأول خدمة المواطن وتلبية جميع احتياجاته وبما يناسب حالته.

وأعاد الصندوق العقاري في هذا السياق التأكيد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يعمل الآن على تصميم برنامج يناسب شريحة المتسببين ومحدودي الدخل ومعدومي الدخل، وسوف يتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، أوضح الصندوق العقاري أنه تم تفعيل خيار البناء الذاتي بشكل رسمي، ويمكن التوجه مباشرة إلى إحدى الجهات التالية التي تقدم خيار تمويل البناء الذاتي لاستكمال الإجراءات، وهي: (مصرف الرياض- مصرف البلاد- مصرف الراجحي- المصرف الأهلي- المصرف العربي).







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