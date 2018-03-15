العمل تكشف حقيقة الفتاة المعنَّفة في ينبع

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة:

كشف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ينبع، حقيقة تعرض فتاة في المحافظة للعنف الأسري.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس، عبدالله بن غازي الصاعدي، أنَّ فريق الحماية الاجتماعية بالمحافظة، وقف ميدانيًا على حالة الفتاة التي قيل إنَّها تتعرض للعنف الأسري لبحثها، وتبين أنَّ الفتاة تعرضت للعنف الأسري في وقت سابق، لافتًا إلى أنها لم تُعنَّف في الوقت الحالي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يتضمن تعرض فتاة في مدينة ينبع للعنف الأُسَري.

وأبرز الصاعدي أنَّه تبين أنَّ الفتاة قد تعرضت للعنف قبل نحو ثلاثة أشهر، وتم التعامل مع الحالة في حينه من قبل المختصين بوحدة الحماية الاجتماعية بينبع، مشيرًا إلى أنَّه وبحسب إفادة الفتاة فإنها في الوقت الحالي لم تتعرض لأي شكل من أشكال العنف، وتمت إحالتها لمستشفى ينبع العام لإجراء الفحوصات والكشوفات الطبية، للتأكد من عدم تعرضها للعنف.

وأضاف أنَّه تم استلام التقرير الطبي الصادر من المستشفى مبيناً به أنه لم تتعرض بالوقت الحالي لأي عنف وبهذا تم توقيع الإقرارات والتعهدات على الأُسرة بعد التوجيه والإرشاد لهم من قبل المختصين بحسن التعامل الأمثل مع الفتاة.







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