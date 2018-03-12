العواد: معرض الرياض للكتاب أهم مناسبة ثقافية في المملكة

المواطن - الرياض

أكد وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد؛ اليوم الاثنين، أن معرض الرياض الدولي للكتاب من أهم المناسبات الثقافية في المملكة التي تلقى الرعاية الكريمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه المناسبة تأتي لخدمة الثقافة وتطوير صناعة الكتاب وبناء منظومة معرفية مواكبة للنهضة الحضارية التي تشهدها بلادنا.

يذكر أن المعرض ينطلق تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في دورته الحالية بعنوان الكتاب مستقبل التحول في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بعد غد الأربعاء خلال الفترة من ٢٦ جُمادى الآخرة إلى ٧ رجب الموافق لـ ١٤ حتى ٢٤ مارس ٢٠١٨.

ويشتمل المعرض على عدة فعاليات، بينها أكثر من ٥٠ فعالية ثقافية تحوي ورش عمل ولقاءات تدريبية للمؤلفين الجدد وحوارات معهم وحديثاً عن مجالات الكتب في قاعتَي الازدهار والحياة.







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