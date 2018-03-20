العين الإماراتي يضم نجم منتخب مصر لمدة 3 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي العين الإماراتي عن تعاقده مع اللاعب المصري حسين الشحات، من صفوف نادي مصر المقاصة المصري، بشكل نهائي اليوم الثلاثاء.

وذكر الحساب الرسمي لنادي العين على موقع تويتر أن الفريق الإماراتي قرر شراء خدمات حسين الشحات بشكل نهائي من نادي مصر المقاصة لمدة 3 سنوات، بعد تألقه اللافت مع الفريق العيناوي خلال الموسم الحالي.

وكان حسين الشحات انضم إلى صفوف العين في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يسمح بشرائه بشكل نهائي في حال موافقة نادي العين على إتمام هذا الأمر.

ويذكر أن حسين الشحات سجل مع نادي العين في الدوري الإماراتي بالموسم الحالي 7 أهداف.

يتواجد نادي العين في صدارة الدوري الإماراتي في الفترة الحالية برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي الوحدة صاحب المركز الثاني.

ويتواجد حسين الشحات في الفترة الحالية مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر في معسكر الفراعنة والمقام في دولة سويسرا.







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