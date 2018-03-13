الغذاء والدواء تطلق نظامين لتسريع رصد المخالفات آليًا في المنشآت الصحية

المواطن - واس:

دشّن معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، نظامين إلكترونيين؛ يتعلق الأول بالزيارات الميدانية لتقييم ومطابقة أقسام الأشعة في المنشآت الصحية والمستشفيات، فيما يتيح الثاني تسجيل المنشآت إلكترونياً دون الحاجة لنماذج تسجيل ورقية لاعتمادها.

ويضمن النظامان الإلكترونيان تسهيل وتسريع إجراءات إعداد وإرسال تقارير الزيارات للمنشآت الصحية، وتسجيل المنشآت والمستشفيات ذات العلاقة بالجرعات الإشعاعية المعتمدة، وسرعة رصد المخالفات آلياً في المنشأة الطبية من خلال الأجهزة اللوحية الموجودة مع المختصين، وسهولة إعداد الإحصائيات الخاصة بالزيارات مثل: أنظمة تأكيد الجودة، ومعايرة وقياس فاعلية أجهزة الأشعة، والصيانة الوقائية الدورية لأجهزة الأشعة، وعدد الأجهزة الطبية في المستشفيات، وتأهيل الممارسين في المنشآت الصحية، وسهولة الوصول إلى نوع الجهاز الطبي ومكانه في حال وجود حوادث من الأجهزة الطبية المشعة.

كما يتيح نظام تقييم ومطابقة أقسام الأشعة في المنشآت الصحية والمستشفيات سهولة البحث والتعديل على التقارير، والتتبع الآلي للمقيّمين، حيث يتم من خلاله إرفاق إحداثيات تواجد الجهاز في المنشأة الصحية ضمن التقرير الصادر لإثبات عملية تواجده في المكان الصحيح، وإمكانية ربط البيانات مع برنامج تسجيل أقسام الأشعة لتسهيل الوصول إلى تقارير أقسام الأشعة في المنشآت الصحية دون تأخير، والإسهام في تقليل الأوراق المطبوعة عبر تولي البرنامج إنشاء تقرير إلكتروني تماشياً مع استراتيجية الهيئة بالتحوّل من بيئة عمل ورقية إلى بيئة لا ورقية تعتمد المعاملات الإلكترونية.







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