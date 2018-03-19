الغذاء والدواء تُعدّل لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن تعديل لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم (1- 8- 1428) وتاريخ 29 / 12 / 1429هـ؛ بهدف دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصانع المحلية والصناعة الوطنية.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن الهيئة استثنت في المادة الرابعة بعض المنتجات منخفضة الخطورة، من ضرورة الحصول على إذن للتسويق؛ دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمصانع المحلية.

وأضاف: أن المادة السادسة المعدَّلة من اللائحة تمنح المصانع المحلية إذناً للتسويق حسب اشتراطات خاصة؛ وذلك دعماً للصناعة الوطنية.

ولفت “السلطان” إلى أن الهيئة عدّلت المادة الخامسة عشرة من اللائحة التي تتيح ترخيص المصانع المحلية كمنشآت، واستقلالية الفروع لترخيص كل منها على حدة، وإمكانية ترخيص المستودعات دعماً للمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ إذ إن مَن لديه فرعاً واحداً في الوقت الحالي يدفع مقابلاً مالياً بالقيمة ذاتها التي يدفعها من لديه أكثر من فرع.







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