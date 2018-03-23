الفالح: يجب التنسيق لمواصلة خفض إنتاج النفط خلال 2019

المواطن - متابعة

أكد وزير الطاقة خالد الفالح أنه يجب على الدول الأعضاء في أوبك مواصلة التنسيق مع روسيا والدول المنتجة من خارج المنظمة فيما يتعلق بالحد من المعروض في عام 2019 لتقليل مخزونات النفط العالمية للمستويات المطلوبة.

وقال الفالح في مقابلة أجرتها رويترز في واشنطن يوم الخميس : نعلم على وجه اليقين أنه ما زال أمامنا فترة قبل أن نقلل المخزونات للمستوى الذي نراه طبيعيا، وسنستعرض هذا بحلول منتصف العام عندما نجتمع في فيينا.

يذكر أن دول أوبك قد أبرمت اتفاقا مع دول منتجة من خارجها في يناير 2017 بهدف تقليص الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا وإنهاء الوفرة في المعروض.

وساعد الخفض في رفع أسعار النفط لمستوياتها الحالية التي تدور حول 65 دولارا للبرميل. ومن المقرر أن يعقد المنتجون اجتماعا في فيينا في يونيو المقبل لبحث المزيد من التعاون.

وقادت السعودية وروسيا جهودا لخفض مخزونات النفط العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، لتنهيا فائض المعروض الذي استمر أعواما والذي أطلقته زيادة سريعة في إنتاج شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وقال الفالح: نأمل بحلول نهاية العام أن نحدد الآلية التي سنعمل بها في 2019.







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