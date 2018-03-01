الفيصلي يأمل تحقيق هذا الإنجاز في مباراة الهلال

المواطن - محمد سمعة

سيخوض نادي الفيصلي مباراة قوية ضد نادي الهلال غدًا الجمعة في إطار لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويريد الفيصلي الحفاظ على نظافة شباكه للجولة الثانية على التوالي عند مواجهة الهلال سواء بالفوز أو عن طريق التعادل السلبي مع الزعيم.

وكان الفيصلي حافظ على نظافة شباكه في الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على نادي أحد بثنائية دون رد بفضل تألق نجمه البرازيلي روجيريو كوتينيو.

ويخوض الفيصلي مباراة الهلال بآمال تحقيق المفاجأة والفوز على الزعيم وحصد النقاط الثلاث للاقتراب من النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

يذكر أن نادي الفيصلي يتواجد في المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة.

ويعتبر نادي الفيصلي الحصان الأسود لبطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي حيث حقق 9 انتصارات كثالث أكثر الأندية تحقيقًا للفوز بعد ناديي الهلال والأهلي.

تعاقد نادي الفيصلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مع اللاعب المصري صالح جمعة من صفوف النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة.

يأمل الفيصلي في البقاء في مراكز المربع الذهبي وذلك من أجل التأهل إلى إحدى البطولات الآسيوية في الموسم المقبل.

سجل اللاعب البرازيلي روجيريو كوتينيو مع نادي الفيصلي في الموسم الحالي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 6 أهداف آخرها هدفاه في مرمى نادي أحد يوم 17 فبراير الماضي.

حقق الفيصلي أكبر فوز له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بالفوز على نادي الفتح بخماسية دون رد يوم 25 نوفمبر الماضي في إطار لقاءات الجولة الـ11 من عمر المسابقة.







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