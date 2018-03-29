الفيصل: مشروع بئر زمزم امتداد لجهود القيادة في خدمة الحرمين الشريفين منذ عهد المؤسس

المواطن - مكة المكرمة

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة الانتهاء من مشروع تهيئة بئر زمزم بالحرم المكي الشريف خدمة لقاصدي المسجد الحرام.

وقال الأمير خالد الفيصل في برقية خطية ” أرفع لمقامكم الكريم أيدكم الله أسمى آيات الشكر والعرفان باسمي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة على توجيهاتكم السديدة والرشيدة بتنفيذ مشروع تطوير بئر زمزم، والذي أُنجز في فترة وجيزة خدمة لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وإنفاذ المشروع بفضل من الله -عز وجل- دون تأثر الطواف أو تأخر المشروع”.

وزاد سموه “أن تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تخدم ضيوف بيت الله من المعتمرين والحجاج ما هو إلا امتداد لجهود القيادة من عهد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز (طيّب الله ثراه) وملوك هذه البلاد الغالية إلى عهدكم الزاهر الميمون وعلى رأس هذه المشاريع الرعاية والعناية بالحرمين الشريفين وتوسعتهما خدمة للإسلام والمسلمين ولتحقيق الراحة والطمأنينة لأداء شعائرهم بكل يسر.”

واختتم الأمير خالد الفيصل برقيته قائلاً ” أسأل المولى عز وجل أن يمد لنا في حياتكم الغالية وأن يجعل ما تقدمونه من عطاء وسخاء للحرمين الشريفين وللمدينتين المقدستين في موازين حسناتكم، وأن يحفظ بلادنا العزيزة من كل مكروه تحت قيادتكم المباركة وعهدكم المبارك ” .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :