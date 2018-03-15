القادسية ضد الهلال .. الزعيم يُغادر إلى الدمام وابن سعد يترأس البعثة

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال تحضيراته الميدانية، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة القادسية ضد الهلال التي ستُقام، غدًا الجمعة، على إستاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتركز مران الزعيم الأخير قبل مباراة الهلال ضد القادسية على الجوانب الفنية، حيث بدأ الجهاز الفني مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بتدريبات لياقية منوعة تخللتها تدريبات ترفيهية، ثم تطبيق عدد من التدريبات الفنية.

وفرض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، الأرجنتيني خوان براون، مناورة على جزء من مساحة الملك، قبل أن يختتم التدريبات الأخيرة استعدادًا لمباراة القادسية ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين بتدريبات تفكيك العضلات.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم إلى الدمام؛ استعدادًا لمباراة القادسية ضد الهلال مساء غد الجمعة، وترأس البعثة رئيس مجلس الإدارة الأمير نواف بن سعد، وذلك وفقًا لحساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، الذي نشر صورًا لمغادرة الزعيم.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مباراة القادسية ضد الهلال غدًا الجمعة، وهو متصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، من 23 مباراة.

ويحتل الفريق القدساوي مرتبة متأخرة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث إنه يقع في المركز الثاني عشر قبل مباراة القادسية ضد الهلال برصيد 22 نقطة، من 23 لقاء.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :