القناص رئيسًا للاتحاد العربي للكاراتيه بالتزكية

المواطن - الرياض

فاز الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه برئاسة الاتحاد العربي للكاراتيه بالتزكية اليوم الجمعة.

وسبق للقناص أن نال منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للكاراتيه خلال الفترة الماضية حيث فاز بهذا المنصب بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي عُقد للاتحاد العربي للكاراتيه في مدينة دبي الإماراتية في شهر مايو الماضي.

وخلال اجتماع الاتحاد العربي للكاراتيه اليوم في مدينة الرياض فاز إبراهيم القناص بمنصب رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه بالتزكية لعدم وجود مرشح أمامه على المنصب.







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