“القوي الأمين” للمرة الثالثة في البيت الأبيض .. والرسالة : معاً ننتصر

المواطن - نايف عبدالله - واشنطن

يستعد البيت الأبيض لاستقبال ضيفه الكبير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يزوره للمرة الثالثة حاملاً رسالة ” السعودية وأميركا.. معاً ننتصر”، فحلفاء الـ80 عاماً سيواصلون إنجاح الخطط المشتركة والسير نحو العلاقات المثمرة بين البلدين.

غادر “القوي الأمين” ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أرض الوطن إلى العاصمة الأميركية واشنطن أمس الاثنين، في رحلة ستستغرق أسبوعين سيزور خلالها 7 مدن أميريكية، وسيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين الرياض وواشنطن.

بوصلة العالم ستتجه نحو العاصمة الأميركية واشنطن تزامنا مع اللقاء الذي سيجمع حلفاء الدولتين العظيمتين، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء 20 مارس، تاريخ طويل من التحالف والثقة بين البلدين يؤكد على متانة العلاقات بينهما.

ومن المتوقع أن تهيمن القضايا الإقليمية على أجندة لقاءات ولي العهد مع ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، إلى ذلك سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على زيارة ولي العهد، مؤكدة أن الزيارة ستسفر عن العديد من الاتفاقيات التي تصب في مصلحة الدولتين.







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