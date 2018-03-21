القيادة تعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا انفجار كابول

المواطن- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر الانفجار الذي وقع في العاصمة كابول وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك: “تلقينا نبأ الانفجار الذي وقع في العاصمة كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإرهابي، لنشارك فخامتكم والشعب الأفغاني الشقيق ألم هذا المصاب، معربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية باسم شعب وحكومة المملكة، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس محمد أشرف غني إثر الحادث.

وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ الانفجار الذي وقع بالعاصمة كابول، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإنني أدين هذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء، وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق بأحر التعازي والمواساة، سائلًا المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل؛ إنه سميع مجيب”.







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