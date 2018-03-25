القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا تفجير الإسكندرية الإرهابي

المواطن- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في ضحايا التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية.

وقال الملك: “تلقينا نبأ التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإرهابي، لنعرب لكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله سبحان وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب بلدكم وشعبكم الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، للرئيس السيسي في ضحايا تفجير الإسكندرية.

وقال ولي العهد ” تلقيت نبأ التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين عن أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب”.







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