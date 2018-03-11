القيادة تعزي الشيخ عبدالعزيز الشعلان في وفاة زوجته

المواطن - الرياض

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن عزائه ومواساته للشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعلان في وفاة زوجته نورة بنت عبدالعزيز أبو عباة (رحمها الله).

وسأل الملك المفدى، في برقية بعثها، الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقد عبر الشيخ عبدالعزيز الشعلان عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- على هذه اللفتة الكريمة التي كان لها الأثر الكبير في التخفيف من مصابهم، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزل له الأجر والمثوبة.

كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع العزاء والمواساة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعلان في وفاة زوجته نورة بنت عبدالعزيز أبو عباة (رحمها الله).

وسأل سموه، في برقية بعثها، الله المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقد عبر الشيخ عبدالعزيز الشعلان عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على تعازيه ومواساته، داعيًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.







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