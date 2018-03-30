القيادة تهنئ رئيس البيرو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس مارتن فيتشكارا رئيس جمهورية البيرو؛ بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية البيرو.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس مارتن فيتشكارا رئيس جمهورية البيرو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية البيرو.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والرقي..







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