الكشف عن الساعة الخاصة بالحُكام في مونديال روسيا

المواطن - مروة نبيل

كشفت تقارير صحفية عالمية، مساء الخميس، عن الساعة الخاصة بالحُكام، والتي ستُستخدم في منافسات كأس العالم 2018 المُقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أن شركة “هوبلوت” السويسرية، قامت بتصنيع ساعة خاصة لحُكام مونديال روسيا من أجل مساعدتهم في اتخاذ القرارات سريعًا، ولتسريع عمل تقنية الفيديو بشكل خاص.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الساعات ذكية وستكون مرتبطة بالإنترنت، بالإضافة إلى ارتباطها بتقنية خط المرمى من أجل احتساب الأهداف، وسيبدأ الحُكام في ارتدائها خلال منافسات كأس العالم 2018.

ونوهت “ذا صن”، أن تكلفة الساعة، 3700 جنيه إسترليني، وستكون بألوان مختلفة، استنادًا إلى المنتخبات التي ستُشارك في مونديال روسيا.

وأكدت الصحيفة أن الساعة ستكون متاحة للجماهير أيضًا، وقالت: “سيكون فيها عد تنازلي لكأس العالم، وإشعارات الأهداف والإحصائيات للمباريات، وستهتز عند تسجيل هدف في المونديال”.

وأضافت “ذا صن”: “ستكون ساعات الحكم، أكثر قوة وتطورًا، إذ ستكون مرتبطة مباشرة بغرفة تقنية الفيديو، وسوف تمنح الحكم كل المعلومات اللازمة دون العودة إلى مكان تقنية الفيديو، وتعطيل مجريات اللعب”.

وشددت الصحيفة البريطانية على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اختبر هذه الساعة في عدد من المباريات خلال عام 2017، قبل استخدامها بشكل رسمي في المونديال القادم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :