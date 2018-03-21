المباراتان الأخيرتان قد تُسببان المعاناة لنادي النصر لهذا السبب

المواطن - محمد سمعة

سيخوض نادي النصر بقيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش مباراتين من العيار الثقيل في الجولتين الـ25 والـ26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويتواجد نادي النصر حاليًا في المركز الثالث في ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 40 نقطة.

وستكون مباراة النصر أمام الفتح في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري صعبة للغاية خاصة أن العالمي يطمح للفوز للبقاء في المركز الثالث، بينما يرغب الفتح في الفوز وذلك من أجل البقاء في المركز الرابع وضمان التأهل إلى بطولة آسيوية للموسم المقبل.

أما مباراة النصر الأخيرة في الدوري السعودي للموسم الحالي فستكون أمام نادي القادسية صاحب المركز الـ12 في ترتيب أندية دوري المحترفين.

ويأمل النصر في الفوز بآخر مباراتين له في الدوري للوصول إلى النقطة رقم 46 والبقاء في المركز الثالث، بينما يريد القادسية الفوز على النصر والفوز في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري لضمان البقاء في دوري المحترفين وتعرض نادي الباطن للهبوط مع ناديي الرائد وأحد.

تولى المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش تدريب نادي النصر في الفترة الأخيرة وذلك خلفًا للمدرب البوليفي جوستافو كوينتيروس والذي تم الاستغناء عن خدماته بقرار من سلمان المالك رئيس مجلس إدارة نادي النصر.

وكان العالمي حقق الفوز في مباراة مثيرة بالدوري السعودي على حساب نادي الرائد برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة شهدت عودة محمد السهلاوي للتهديف بعد فترة من الغياب.







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