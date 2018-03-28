المستشار القحطاني: المملكة الأقدر عالمياً على تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية

المواطن - الرياض

ثمَّن المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، اتفاقية إنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” التي تعد الأكبر في العالم بمجال الطاقة الشمسية.

وأكد القحطاني أن نتائج هذا المشروع ستظهر في سنوات قريبة ومثل هذا المشروع لا يستطيع عمله أحد في العالم إلا دولتنا.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، الحمد لله على هذا المشروع الجبار الذي لا يستطيع عمله أحد في العالم إلا دولتنا. بدون مبالغة؛ ستكون نتائج مشروع الطاقة الشمسية للسعودية بعد سنوات قريبة مثل اكتشافنا للنفط منذ عقود بإذن الله. ولمَن يسأل عن حجم المشروع: هو أكبر من مساحة دولة قطر بمرة ونصف.

يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد وقّع، أمس ، مع ماسايوشي سون؛ رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك مذكرة تفاهم لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030 التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية.

وتشكل هذه الاتفاقية إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاواط و 4.2 جيجاوات بحلول عام 2019 والعمل أيضاً على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 جيجاوات و 200 جيجاوات بحلول 2030.

كما تعد مذكرة التفاهم هذه مُكملةً لما تم التوقيع عليه مسبقاً في مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر الماضي. وتشير الاتفاقية إلى أن دراسات الجدوى بين الطرفين حول هذا المشروع ستكتمل بحلول مايو 2018. وتشير الاتفاقية كذلك إلى أن الطرفين ملتزمان باستكشاف تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في السعودية، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث وتطوير ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في السعودية تسمح بتسويقها محلياً وعالمياً.







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