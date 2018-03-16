المسند يحذر من الرياح الهابطة في هذه المناطق

المواطن - الرياض

دعا أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، والمشرف على جوال كون المتخصص بالطقس والفلك، الدكتور عبدالله المسند إلى توخي الحيطة الوحذر من الرياح الهابطة التي تسبب إثارة الغبار في مناطق تشكل السحب الركامية.

وقال المسند في تغريدة له عبر موقع تويتر: ننبه من الرياح الهابطة والتي قد تتسبب في إثارة الغبار في المناطق التي تتشكل فيها السحب الركامية.

ونشر المسند خرائط الطقس التي تشير إلى تكون الرياح الهابطة على مدينة الرياض الساعة الثالثة عصرا والسادسة مساء.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، حفر الباطن ،الشرقية) ورياحاً سطحية مثيرة للأتربة على مناطق ( تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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