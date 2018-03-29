المسند يوجه رسالة تحذيرية لسكان 3 مناطق

المواطن - الرياض

حذر د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، سكانَ المنطقة الشمالية وحائل وأجزاء من القصيم، بأن يؤجلوا خروجهم ومناسباتهم، وأن يأخذوا توقعات الجهات المعنية بحالة الطقس محل جد واهتمام.

وقال المسند، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: من المتوقع اليوم أن تبلغ سرعة هبات الرياح ما بين 50 إلى نحو 80كم في الساعة؛ خاصة في المناطق الشمالية ومنطقة حائل وأجزاء من القصيم، وتعد هذه السرعات عالية؛ وعليه فهناك خطورة في الجلوس في المخيمات، أو في البارتبول (الكرفانات)؛ وعليه أهيب بإلغاء المناسبات الخارجية أو السفر.. هذا والله أعلم.

وأوضح أن مدى الرؤية البصرية في الطقس يُقصد بها مدى المسافة التي تستطيع من خلالها رؤية جرم معين كجبل أو برج ونحوه أو إضاءة؛ بيّن المسند أنها تصنف كما يلي: أكثر من 40كم رؤية ممتازة، ومن 20- 40 رؤية جيدة جداً، ومن 10- 20 رؤية جيدة، ومن 4- 10كم رؤية متوسطة، ومن 1- 4كم رؤية ضعيفة، وأقل من 1كم رؤية سيئة.

ونصح المسند بتأجيل المناسبات الخارجية اليوم، وكذلك السفر إن لم يكن ضرورياً، وأن تكون جهة توقيف البرتبلات في البر، شمالية جنوبية بانحراف يسير جهة الشرق؛ لتفادي قوة الرياح ومن ثم انقلابها.. أما بالنسبة للخيام والمخيمات في البر؛ فيحسن أن تثبت بمزيد من الأوتاد والثقلات، ويفضل عدم الخروج إلى البر اليوم؛ فإن كنت هناك “إزبن” السيارة ودع المخيم إذا اشتدت الرياح.

واستطرد قائلا: “مَن عنده عامل وراعٍ في البر يحتسب الأجر عند الله ويوفر له ملجأً كسيارة أو نحوها؛ موصياً بإحكام إغلاق النوافذ والأبواب بالمناشف والمحارم الرطبة؛ تصدياً لذرات الغبار الخفيفة”.

وختم المسند بقوله إن على مصابي الربو المكوث في البيت وفي غرف محكمة الإغلاق؛ حيث من المتوقع أن تبلغ سرعة الهبات (Wind Gust) اليوم سرعات عالية كما في الخريطة. هذا والله أعلم.







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