المملكة تحقق المركز الثاني في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

المواطن - واس

حقق مرشح المملكة العربية السعودية الطالب تركي بن مقرن العبدالمنعم، المركز الثاني في مسابقة بور سعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية.

وأرجع العبدالمنعم الفوز إلى فضل الله تعالى ثم رعاية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالقرآن الكريم والتشجيع لحفظه، مثمناً لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقات القرآنية الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، متابعته المستمرة وتحفيزه لطلاب الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.

وأعرب عن شكره للأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم التي تولت عملية الترشيح والمتابعة والتنسيق، لتظهر مشاركة المملكة في المحفل القرآني بصورة مشرفة تليق بمكانتها القرآنية، مشيداً بالمتابعة والحرص من الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور منصور بن محمد السميح.

كما نوه الدكتور السميح بمستوى الطالب تركي العبدالمنعم، معرباً عن شكره للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، وجمعية تحفيظ الزلفي إزاء برامجهم المميزة التي أسهمت بتحقيق الفوز في مسابقة بور سعيد الدولية.







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