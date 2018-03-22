المملكة تفاجِئ العالم في مهرجان كان السينمائي الدولي بهذا الإعلان

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تعتزم المملكة مفاجأة العالم بأسره، وتحديدًا أوساطه الفنية، خلال مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا، بالإعلان عن إنشاء أول كيان سعودي متخصص في صناعة السينما والأفلام بالبلاد، وذلك بعد أن رُفع الحظر الخاص بإقامة دور السينما والعرض في المملكة اعتباراً من سبتمبر الماضي.

وقال فيصل بالطيور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأفلام، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني لمجلة فاريتي الأميركية: “إن هذا الكيان سيكون أول منظمة من مؤسسات القطاع الثقافي الخمسة التي تعمل في إطار مجلس الثقافة العام في المملكة، سيتم إطلاقه في المملكة”.

وأشاد أحمد المزيد، رئيس الهيئة العامة للثقافة بإنشاء مجلس الفيلم، مؤكدًا أنها تعد لحظة تاريخية لحركة الثقافة في المملكة، كما أنها ستعزز بشكل واضح تلك الصناعة المهمة، والتي من شأنها أن تلعب دورًا في النمو الاقتصادي الشامل”.

وقال بالطيور: “بناء الجسور مع صناعة السينما العالمية هو عنصر أساسي في عمل مجلس الفيلم السعودي”، فيما لم يكشف عن خطط المجلس في مهرجان كان، مؤكدًا: “نحن نبحث في جميع الطرق التي يمكننا من خلالها تحقيق ذلك والمشاركة في مجتمع الصناعة الدولي الحيوي”.

ووفقًا لمصادر عديدة للمجلة الأميركية، فإن المجلس يخطط لتقديم عرض في مهرجان كان على مساحة كبيرة في قاعة MARCHÉ DU FILM، والتي تعد واحدة من أكبر المساحات المتاحة في المهرجان الدولي في فرنسا.

ويعد مهرجان كان واحداً من أكبر المحافل الدويلة المتخصصة في صناعة السينما، والتي يحرص العديدُ من الشركات العالمية على المشاركة فيها سواء بالمسابقة العامة أو حتى على هامش المهرجان نفسه، ومن المقرر أن يبدأ مهرجان كان السينمائي في 8 مايو المقبل، ويستمر لمدة 11 يوماً، لينتهي في 19 من الشهر نفسه.







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