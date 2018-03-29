المملكة تنتظر 40 مليار دولار في نهاية العام بهذه الحالة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكدت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، أن المملكة على موعد مع استقبال ما يزيد عن 40 مليار دولار عبر بورصتها خلال يونيو المقبل، وذلك حال تمت إضافتها لمؤشرات عالمية لتقييم أسواق المال بشكل رئيسي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية المتخصصة في الاقتصاد، إلى أنه بعد ما تم إدراج المملكة على مؤشر مؤسسة فوتسي للأسواق الناشئة، فإن البورصة السعودية تنتظر الإدراج في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال أيضاً في يونيو أو نهاية العام على أقصى تقدير لتصنيف المملكة العربية السعودية كسوق ناشئة.

وبيَّنت فايينشيال تايمز أنه حال إدراج المملكة في مؤشر الأسواق الناشئة لمؤسسة فوتسي للأسواق الناشئة؛ فإن بورصة تداول يمكن أن ترى تدفقات أموال أجنبية تتجاوز 40 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يزور فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المدن الأميركية في إطار جولة تستمر ثلاثة أسابيع لتعزيز فرص الاستثمار وصقل صورة المملكة على المسرح العالمي.

وقال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية في المملكة للصحفيين: إن هذه الخطوة تمثل “تطوراً رئيسياً في التطور السريع لسوق رأس المال السعودي”.

وأكد خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لشركة “تداول”: “سنستمر في جذب وتطوير أسواقنا بما فيه الكفاية من خلال الكفاءة والشفافية والحكم الجيد للتنافس مع أسواق الأسهم العالمية”.

وستكون المملكة العربية السعودية أكبر سوق في الشرق الأوسط في مؤشر فوتسي للناشئين بمعدل إجمالي يبلغ نحو 2.7 %، وفي حالة إدراج المملكة العربية السعودية نسبة 5 % من أرامكو السعودية بشكل كامل في بورصة تداول ، فإنها ستصل إلى إجمالي 4.6 %.







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