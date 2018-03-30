المملكة وإفريقيا الوسطى يوقعان اتفاقية لتوسيع التعاون بين البلدين

المواطن - واس

وقّعت المملكة العربية السعودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى، اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية، في إطار تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وذلك بمقر بعثة المملكة في نيويورك.

ووقع عن المملكة معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، فيما وقعت عن جمهورية إفريقيا الوسطى المندوبة الدائمة لإفريقيا الوسطى لدى الأمم المتحدة السفيرة أمبرويزين كبونغو.

وأكد السفيران بهذه المناسبة أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي حرصًا منهما على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما ودعمًا لقضايا الأمن والسلم الدوليين، ورغبة من البلدين في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر في المجالات السياسية والاقتصادية والفنية والتجارية والثقافية وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك، وتجسيدًا لتطلعات البلدين والشعبين نحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بين البلدين في مختلف الميادين.







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