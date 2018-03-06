“المواطن” تكشف تفاصيل الملف الصحي الموحد للمرضى

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

أعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عن قرب الانتهاء رسميًّا من الملف الصحي الموحد للمرضى وفقًا لأنظمة فنية وتقنية تتيح توفير المعلومات الصحية للجهات ذات العلاقة وتسهل الربط المعلوماتي الآلي فيما بينها.

“المواطن” تناولت في خبر سابق بعنوان “ما هو الملف الصحي للمواطن HIS وكيف يعمل؟” بتاريخ 31/ 10/ 2017 أي قبل 5 أشهر، تفاصيل إعلان وزارة الصحة عن بدء تطبيق نظام المعلوماتية الصحية أو ما يسمى (HIS) لإدارة الملف الصحي للمريض، والذي يهدف إلى ربط الملف الطبي تقنيًّا دون الحاجة إلى فتح ملف لنفس المريض في مستشفى آخر من مستشفيات المملكة بالقطاع الحكومي والخاص على حدٍّ سواء.

وكشفت مصادر “المواطن” أن وزارة الصحة، وبالتعاون مع شركة علم الرائدة في مجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، أطلقت خلال الأيام الماضية وبشكل تجريبي الخدمة على أن يتم تطبيقها خلال عامين بشكل نسبي على المدن الكبرى، ومن ثم القطاعات الصحية الأخرى.

ويهدف النظام إلى توحيد ملف المريض والتحقق من بياناته آليًّا وتسجيل وطباعة المواعيد وتوثيق الزيارات إلكترونيًّا ومتابعة تاريخ المريض الصحية والعلاجية، وأخيرًا توثيق جميع فحوصات المريض وتقاريره في ملف واحد.

وأكدت المصادر أن الوزارة تسعى إلى تدشين تطبيق الجوال والمسمى “صح تك” وإدارة المواعيد وخدمة تسجيل المرضى توثيق الفحوصات وطباعة التقارير الطبية إلكترونيًّا عن بعد دون الحاجة إلى زيارة المراكز الصحية لطلبها بعد ذلك.

وكشفت المصادر أن النظام سوف ينقل بيانات المرضى واستضافتها في البيانات السحابية، وسوف يتم تطوير البرنامج لاحقًا عبر إضافة العمليات العلاجية له.







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