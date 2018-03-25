“المواطن” في مربط فال العز في الباحة.. منتجع ومكان تدريب للفتيات

المواطن - أمل الغامدي - الباحة

رصدت “المواطن” مربط فال العز بمنطقة الباحة في محافظة العقيق، حيث كان في استقبالها المدير المالي والإعلامي للمربط عائض الغامدي.

وتجولت “المواطن” في أرجاء المربط الذي يتكون من مجلس شيخ المربط، مركز الفال، مدرجات للمتدربين والجمهور، ميدان التدريب والتشغيل وكذلك قفز الحواجز، بواديك للأحصنة والأفراس، ومسرجة الخيل ومستلزماتها، وغرفة للسايس، إضافة لجلسات مفتوحة ومسطحات خضراء ونوافير وميدان للأفراس.

وقال الغامدي: إن جديد المربط يتمثل في منتجع بشقيه الرجالي والنسائي بكامل احتياجاته ومتطلباته، إضافة إلى مكان خاص لتدريب الفتيات وسيتم افتتاحه قريبًا.

وأضاف أن المربط مفتوحة أبوابه لكل المهتمين ومحبي الخيل والمتدربين، كما خُصص للعوائل كل يوم جمعة.

ويعتبر المربط صرحًا رياضيًّا وُفّرت فيه كافة الإمكانيات التي تجعله منشأة رياضية ووجهة سياحية للمحافظة، والوصول للتميز في تقديم أفضل الخدمات للملاك والفرسان، والتشجيع على اقتناء وإنتاج وتدريب سلالات الخيل الأصيلة وتوعية المجتمع بأهمية الفروسية ورفع اسم المنطقة في هذه الرياضة المحببة والتشجيع على ممارستها.







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