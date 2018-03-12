النائب العام يوجِّه بالقبض على سائق أجرة تحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات

المواطن - الرياض

وجه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ‏ بالقبض على شاب، ظهر في مقطع فيديو متداوَل وهو يحاول التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمَّن التوجيه القبض على الشاب، والتحقق من صحة المتداوَل، وتطبيق الإجراءات بحقه.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد باشرت، أمس الأحد، واقعة التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل سائق سيارة أجرة، كما ظهر في مقطع فيديو متداول.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، في تصريحات خاصة لـ”المواطن“: “يتم حاليًّا التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من ذلك”.

وتعود تفاصيل الحادثة بعدما ظهر شاب في مقطع متداول محاولًا التحرش بفتاة، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، محاولًا إيذاءها.

وطالب مغردون على موقع التواصل “تويتر” بمحاسبة سائق السيارة على ما قام به من محاولة إيذاء الفتاة.







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