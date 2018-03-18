النجم التونسي والجديدي المغربي يتأهلان لمجموعات أبطال إفريقيا

المواطن – متابعة

تأهل فريقا النجم الساحلي التونسي والدفاع الحسني الجديدي المغربي إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وخسر النجم الساحلي من مضيفه بلاتو يونايتد النيجيري بهدف دون رد، في إياب دور الـ32 للبطولة، سجله توسين أومويلي في الدقيقة 25.

وجاء تأهل النجم الساحلي للمجموعات بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بأربعة أهداف لهدفين.

وفي مباراة ثانية، تعادل الدفاع الحسني الجديدي مع مضيفه فيتا كلوب بطل جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين لكل منهما.

وجاء تأهل الدفاع الحسني الجديدي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدف نظيف.

وسجل ثنائية الدفاع الجديدي حميد أحداد، وأيوب نناح في الدقيقتين 75 و93، بينما جاءت ثنائية فيتا كلوب عبر ماكوسو مونديلي في الدقيقتين 21 و82.







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