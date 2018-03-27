النجم السابق زولا: حان الوقت لإعادة بناء الكرة الإيطالية

المواطن – متابعة

قال جيانفرانكو زولا لاعب كرة القدم الإيطالي السابق إن غياب منتخب بلاده عن بطولة كأس العالم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا كانت بمثابة صدمة للجميع.

و أكد زولا أن غياب الأزوري عن كأس العالم في روسيا كان صدمة لكن يجب نسيانها والنظر للأمام.

وأضاف أنه حان الوقت لإعادة بناء الكرة الإيطالية لتعود إلى أعلى المستويات مثلما كانت سابقاً.

وأوضح زولا أنه لم يعد لدينا نجوم من طراز عالمي، وهو ما يجعلنا نسأل لماذا أصبحت المواهب مفقودة؟.

وأشار نجم كرة القدم الإيطالية السابق إلى أنه يتمنى الاقتداء بألمانيا فقد مرت بظروف عصيبة لكنها سرعان ما نجحت في معالجة الأخطاء.

ولم يتمكن المنتخب الإيطالي من اجتياز التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، ليغيب على إثرها عن العرس العالمي لأول مرة منذ 60 عامًا.







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