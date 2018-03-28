النصر يتفوق على الفتح في هذا الأمر

المواطن - محمد سمعة

يستعد نادي النصر لمواجهة نادي الفتح في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويرغب النصر بقيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على فريق الفتح لضمان البقاء في المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين.

ويتفوق النصر على نادي الفتح في عدد الانتصارات والتي تحققت لكل من الفريقين في الموسم الحالي بالدوري السعودي حيث فاز النصر في 11 مباراة، بينما حقق الفتح الفوز في 9 مباريات.

ويذكر أن النصر كان قد فاز في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي على حساب نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

أما نادي الفتح فهزم الفيصلي بثنائية دون رد يوم 10 مارس الجاري.

وكان مجلس إدارة نادي النصر أعلن خلال الفترة الأخيرة تعاقده مع الأوروغوياني جوزيه كارينيو لتدريب العالمي بداية من الموسم المقبل.

وتولى جوزيه كارينيو تدريب نادي النصر بعد فترته والتي قضاها في صفوف نادي الشباب.

وكان مجلس إدارة النصر قرر في الفترة الماضية إقالة المدرب البوليفي جوستافو كوينتيروس بسبب سوء النتائج.

ودع نادي النصر منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الثمانية وذلك بعد خسارته من نادي الباطن بهدف دون رد سجله اللاعب جوناثان بينيتس في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.







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