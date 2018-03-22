النصر يتفوق على الهلال في هذين الأمرين

المواطن - محمد سمعه

تألق نادي النصر في آخر 3 جولات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش.

وكان نادي النصر قد نجح في تسجيل 44 هدفًا في بطولة الدوري السعودي بعد مرور 24 جولة، بينما سجل نادي الهلال 43 هدفًا.

كذلك نجح نادي النصر في الحصول على 9 نقاط في آخر 3 مباريات له في بطولة الدوري المحلي، بينما نال نادي الهلال 6 نقاط في آخر 3 مباريات له.

وكان نادي الهلال قد فاز على فريق الفيصلي بهدف دون رد في الجولة ال23 من بطولة الدوري، حيث سجل اللاعب الفنزويلي جيليمن ريفاس هدف الفوز للزعيم في المباراة.

ثم عاد الهلال وخسر من نادي الاتفاق في الجولة ال24 بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وبالجولة ال18 والمؤجلة من الدوري السعودي تمكن الزعيم من الفوز على فريق القادسية بهدف نظيف سجله اللاعب محمد الشلهوب.

أما نادي النصر فهزم فريق الرائد برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة أقيمت في الجولة ال23، وشهدت تألقاً كبيراً من اللاعب الكونغولي جونيور كابانانغا والذي سجل هدفين للعالمي في شباك الرائد.

ثم عاد النصر وهزم نادي الشباب في الجولة ال18 بهدف دون رد سجله اللاعب جونيور كابانانغا، قبل أن يكرر العالمي في الجولة ال24 وللمرة الثالثة على التوالي فوزه في الدوري المحلي بعد فوزه على نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.







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