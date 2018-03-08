النواب البريطانيون خلال لقاء ولي العهد: قوة الاقتصاد السعودي تتيح فرصاً أكبر للتبادل التجاري بين البلدين

المواطن - لندن

أشاد البرلمانيون البريطانيون بدور المملكة الحيوي في المنطقة والتعاون الأمني بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مع عدد من أعضاء مجلس برلمان المملكة المتحدة، حيث ناقش معهم الشؤون الخارجية والتعاون الأمني بين المملكتين.

وأشاد النواب البريطانيون بدور الاقتصاد السعودي مؤكدين أنه سيتيح للمملكة المتحدة فرص التبادل التجاري بشكل أكبر.

وتطرق اللقاء إلى رغبة المملكة العربية السعودية في التوسع بالتعاون بمجالات الصناعة والاستثمار كأكبر شريك للمملكة المتحدة في التبادل التجاري بالشرق الأوسط.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن تعزيز العلاقة بين المملكتين سوف يخلق فرصاً قوية في نطاق واسع من المجالات والتعليم والصحة والتدريب كذلك.

وأكد النواب البريطانيون أن قوة الاقتصاد السعودي قادرة على تعزيز الاقتصاد في المملكة المتحدة وخلق فرص وظيفية ببريطانيا متنوعة عبر التبادل التجاري المتنوع وفرص الصادرات.‎







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